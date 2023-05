John Textor ou Thierry Dailly, qui est le "vrai" patron au RWDM ? "Bien sûr qu'il y a des disputes"

Le RWDM est promu, avec l'aide financière de John Textor, présent au Machtens ce samedi. Mais l'homme que tout le monde connaît et apprécie à Molenbeek, c'est Thierry Dailly.

Thierry Dailly a porté le projet de la renaissance du RWDM depuis ses débuts, et c'est bien sûr son nom que les fans du club de Molenbeek scandaient ce samedi au Stade Machtens. Mais John Textor, présent pour ce match de la montée, n'en est pas moins l'homme fort du RWDM, au moins sur le plan financier.

Alors, qu'en sera-t-il la saison prochaine de cette cohabitation ? On sait par exemple que John Textor voulait faire venir à Molenbeek plus de joueurs de ses autres clubs, et que Thierry Dailly a calmé le jeu. "Pensez-vous que Thierry et moi, nous ne disputons pas au sujet des joueurs ? Bien sûr que si, nous nous disputons", reconnaît John Textor en riant après que la montée ait été acquise.

Si vous me dites que la saison prochaine, nous allons encore nous disputer, mais qu'il y aura un titre au bout...

"Mais nous travaillons ensemble, pour les fans. Tout le monde évoque ce sujet, qui est le vrai président du club...nous sommes tous les deux dirigeants, et partenaires. Nous avons fait le job et offert un titre au RWDM", évacue l'Américain.

Thierry Dailly ne devrait donc pas être écarté par l'ambitieux Textor. "Thierry est copropriétaire et je n'ai pas l'intention de racheter ses parts. Si vous me dites que la saison prochaine, je vais encore me disputer avec Thierry toute la saison au sujet des joueurs et de l'équipe, mais qu'au bout, il y aura un titre de plus...ça me va", conclut le propriétaire du RWDM.