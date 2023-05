Paolo Maldini s'exprime sur les échecs De Ketelaere et Origi

C'est un fait : la première saison de Charles De Ketelaere à Milan est un cuisant échec. Le Belge n'a même pas été lancé ce mardi par Stefano Pioli pour tenter de faire la différence face à l'Inter. Divock Origi a lui aussi connu une saison très compliquée.

Au micro de la télévision italienne, le directeur sportif de l'AC Milan Paolo Maldini a alors dû se justifier quant à l'acquisition de De Ketelaere l'été dernier, pour 32 millions d'euros (hors bonus).

"De Ketelaere est l'exemple d'un joueur qui doit s'améliorer. Il aurait été plus facile et moins coûteux pour nous d'opter pour un joueur comme Paulo Dybala au début de la saison. Mais aurait-il été le bon joueur pour notre projet ? Aurait-il été approprié et partagé par nos propriétaires ? Non", a lancé Maldini.

"Nous avons une idée et nous voulons construire une équipe jeune et talentueuse. Il est risqué de recruter de jeunes joueurs.Tonali a connu des difficultés lors de sa première saison ; la même chose s'est produite avec Charles cette année. Mais c'est notre idée du football, notre idée de l'investissement. C'est un point de vue partagé avec les propriétaires. Si j'avais voulu une équipe plus forte, j'aurais fait d'autres choix sur le marché. Nous avons un projet que nous développons ensemble. Cela prend du temps."

Origi ? Nous attendions plus de lui

Maldini est également revenu sur le cas de Divock Origi, qui n'a marqué que 2 buts en 35 matchs cette saison. "Il a tout pour être un grand attaquant. Il a la vitesse, la frappe et la technique, mais il est vrai qu'il a du mal à s'imposer devant le but. Honnêtement, nous attendons beaucoup de lui."

L'ancien défenseur a ensuite admis que la saison d'Origi était un échec. "Il nous a rejoints en tant qu'agent libre, mais nous avons fait un investissement important en termes de salaire. En le voyant à l'entraînement, nous savons ce qu'il peut nous apporter. C'est un joueur expérimenté, mais il ne nous a pas donné ce que nous attendions. Nous l'avons signé pour qu'il soit un renfort pour Giroud."