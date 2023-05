🎥 But crucial de Romelu Lukaku face à Naples...qui ne rapporte finalement rien à l'Inter Milan

Big Rom a une nouvelle fois fait trembler les filets face Ă Naples. Mais cela n'a pas suffi.

Malgré l'équipe expérimentale alignée suite à la fatigue de la Ligue des Champions, ce déplacement à Naples restait important pour l'Inter Milan. Face à des Napolitains remis de leurs festivités, il s'agissait de se montrer compétitif pour mettre la pression sur la deuxième place de la Juventus et assurer la troisième place devant la Lazio et l'AC Milan.

On comprend mieux l'importance du but inscrit par Romelu Lukaku pour égaliser à la 82e minute alors que l'Inter jouait à dix depuis 40 minutes. Un but caractéristique de Big Rom, plus prompt que son défenseur pour conclure au petit rectangle. Sa cinquième réalisation sur les cinq derniers matchs de Serie A.

Mais trois minutes plus tard, l'Inter reprenait un coup sur la tête sous la forme du 2-1 signé Giovanni Di Lorenzo. Gianluca Gaetano pliait même la rencontre dans les arrêts de jeu, renvoyant l'Inter les pieds sur terre. La Lazio a désormais l'occasion de passer devant à la troisième place, l'AC Milan n'est que deux points derrière.