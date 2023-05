Vincent Kompany magnifiquement mis à l'honneur en Angleterre !

Vincent Kompany a déjà été élu Entraîneur de l'année en Championship, sans surprise après avoir emmené Burnley vers la Premier League d'une superbe manière. Dragué par plusieurs clubs de PL, Kompany restera à Burnley.

Et les Clarets ont annoncé un nouvel hommage fantastique réservé à Vincent Kompany : pour l'ensemble de sa carrière de joueur avec Manchester City, ainsi que pour son apport au football anglais sur et en dehors du terrain, l'ex-Diable Rouge a été introduit au Hall of Fame du National Museum of Football d'Angleterre, situé à Manchester.

En plus de sa carrière de footballeur, c'est notamment son engagement au niveau social via l'association pour les sans-abri Tackle4MCR qui a été mise à l'honneur.

Recognised for his work on and off the pitch, Vinny is the latest inductee into @FootballMuseum prestigious Hall of Fame 📜