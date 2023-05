L'enveloppe devra être lourde pour s'offrir Amadou Onana

Les Toffees ont besoin de liquidités et veulent vendre Amadou Onana au prix fort. Considéré comme le plus haut potentiel de l'équipe, le club de la Mersey veut retirer le maximum de son milieu de terrain.

Everton est au bord du gouffre et ne peut pas se louper lors de la dernière journée de championnat pour ne pas redescendre en Championship. De grands changements doivent être faits au club de la Mersey, qui compte tout reconstruire pour partir sur de meilleures bases la saison prochaine.

Pour ce faire, les Toffees auront donc besoin de liquidités et sont prêts à vendre, mais demanderont le prix fort. Considéré comme le plus haut potentiel et la plus grande valeur marchande de l'équipe, Amadou Onana sera logiquement mis sur la liste de transferts et pourra rejoindre un club avec des ambitions revues à la hausse.

Everton sait que le milieu de 21 ans a la cote en Angleterre et va demander le prix fort pour libérer les services du Diable Rouge. Selon les informations de Football Insider Outre-Manche, c'est une enveloppe de 60M de livres, soit près de 70M€ qu'il faudra pour convaincre les Toffees de lâcher Onana.

Une véritable manne financière, que peu de clubs dans le monde peuvent se permettre de lâcher. Liverpool cherche un milieu de terrain, mais Roméo Lavia fait aussi partie des plans. Affaire à suivre.