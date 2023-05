📷 Le joueur de la saison en Premier League est connu !

En cette veille d'ultime journée de Premier League, le joueur de la saison a été officialisé.

Sans vraiment de surprise, Erling Halaand a été couronné, au terme d'une saison prolifique et spectaculaire. Le Norvégien a grandement contribué au sacre de City et a pris le meilleur sur Kevin de Bruyne, également en course pour ce trophée suite à sa grosse saison.

Halaand est ainsi récompensé pour sa première saison historique, lors de laquelle il a affolé les compteurs et battu les records, avec ses 36 buts et ses 8 passes décisives, tout cela en 35 rencontres.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season đŸ€©#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX