🎥 Loïs Openda savoure sa belle saison et revient sur sa célébration

Lens s'est imposé contre l'AC Ajaccio (3-0) ce samedi soir lors de la 37ème journée de Ligue 1.

Loïs Openda a encore trouvé le chemin des filets ce week-end et a vu son équipe être assurée de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. "C’était une très belle saison, avec la victoire, la qualification en Ligue des champions et mon 20e but. Il faut profiter de cette belle soirée et de cette très grande fête. Il nous reste un match maintenant à Auxerre, il faudra y aller avec la mentalité de gagner pour terminer cette belle saison", a expliqué le Diable Rouge au micro de Prime Video Sport France à l'issue de la rencontre.

Auteur de son 20e but en championnat ce samedi soir, le Belge est également revenu sur son hommage à Roger Boli, avec qui il partage le record de buts inscrits en une saison sous le maillot du RCL. "La célébration ? J’en avais parlé avec lui (Roger Boli, ndlr), c’était un hommage pour lui, j’y tenais vraiment. Je suis très fier d’avoir pu marquer ce 20e but, et surtout de lui avoir fait plaisir."