Lois Openda devrait rejoindre la Bundesliga !

Le meilleur buteur de l'histoire de Lens sur une saison (21 buts) devrait rejoindre la Bundesliga et Leipzig !

On s'en doutait. Après sa très grosse saison en Ligue 1 (21 buts, meilleur buteur de l'histoire de Lens sur un exercice), Lois Openda était très courtisé partout en Europe. Même si la qualification en Ligue des Champions demeurait un espoir pour les Sang & Or, le Diable Rouge devrait bel et bien changer d'air cet été.

Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, l'attaquant de 23 ans va vraisemblablement rejoindre Leipzig la saison prochaine ! L'ancien Brugeois aurait déjà trouvé un accord sur un contrat de cinq ans avec la formation allemande, qui doit désormais négocier avec le RC Lens pour trouver un accord autour des 30M€.

Un an seulement après son arrivée en Ligue 1 en provenance de la Venise du Nord, le natif de Liège devrait donc découvrir un deuxième grand championnat européen et peut-être un qui colle le mieux à son style de jeu.