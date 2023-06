Une mauvaise nouvelle pour De Ketelaere à Milan ?

Le Milan AC, par l'intermédiaire de son propriétaire, le fond américain Red Bird, annoncé la fin de la collaboration avec Paolo Maldini.

"Nous le remercions pour sa contribution au cours de ces années, avec le retour de l’AC Milan en Ligue des Champions et la victoire du Scudetto lors de la saison 2021/22. Ses responsabilités seront confiées à un groupe de travail, qui œuvrera en étroite collaboration avec l’entraîneur de l’équipe première et qui rendra compte directement au directeur général", écrit le club.

Ricy Massara part lui aussi. Selon la presse italienne, il a lui-même fait le choix de quitter le club et de suivre Maldini.

Massara was NOT sacked. He could have stayed on but leaves out of loyalty towards Paolo Maldini. The pair were the driving force of Milan's rise from the ashes back to the top of Italian and European football. But Frederic is reluctant to continue without Paolo. So his exit,…