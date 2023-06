Où s'écrira l'avenir de Yannick Carrasco ? Plusieurs options s'ouvrent au Diable Rouge

L'heure du choix approche pour Yannick Carrasco. Restera-t-il à l'Atlético Madrid ou rejoindra-t-il l'un de ses nombreux prétendants ?

Pendant plusieurs mois, cela semblait clair : Yannick Carrasco allait quitter l'Atlético Madrid et rejoindre le FC Barcelone. Les Catalans disposent d'une option prioritaire pour le transfert du Diable Rouge, et étaient déterminés à l'activer.

En cas de départ pour le Barça, la clause est alors de 19 millions d'euros. Mais Barcelone manque de liquidités, et rien n'est donc assuré de ce côté. Comme Marca l'explique, Carrasco pourrait également partir vers l'Angleterre, auquel cas, il serait mis à prix à...60 millions d'euros. Tottenham et Newcastle United seraient sur les rangs.

Sous contrat jusqu'en 2024, Yannick Carrasco est à l'heure du choix : l'Atlético Madrid, et surtout Diego Simeone, aimeraient que le Belge reste. Avec 44 matchs et 10 buts, Carrasco est redevenu un vrai pilier des Colchoneros.

Le joueur a donc toutes les clefs dans ce dossier : s'il souhaite rester, il restera, quitte à partir gratuit dans un an. S'il veut partir, que ce soit pour Barcelone ou ailleurs, l'Atlético ne le retiendra pas...mais ne le bradera pas non plus. Et du côté de Yannick ? Marca évoque la volonté du joueur de rester titulaire où qu'il aille, en vue de l'Euro 2024. Affaire à suivre.