Les dessous du licenciement de Philippe Clement à Monaco

La nouvelle est tombée : la place de Philippe Clement n'aura finalement pas survécu à la fin de saison très difficile de l'AS Monaco.

Dans les colonnes de RMC Sport, c'est le directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell, qui s'est exprimé sur le limogeage de Philippe Clement.

Une décision qui est intervenue suite à une 6e place en Ligue 1, alors que Monaco avait tout en main pour accrocher une qualification européenne. "A la mi-avril, on m'envoyait une statistique expliquant que Philippe Clement était l'entraîneur de Monaco ayant coaché cinquante matches avec le meilleur ratio de points par match depuis 1999. Sept semaines avant la fin de la saison. On était sur une très bonne trajectoire. Et au final, on gagne un match sur sept", commence Mitchell.

Mitchell révèle avoir été celui qui a décidé de remercier Clement."Ce n'était pas un choix facile parce qu'il a réalisé de très bonnes choses (...) Avec ce qu'on a vu en fin de saison, il n'y avait pas d'autre choix. On n'a gagné qu'un seul de nos sept derniers matchs. Le vestiaire s'est effrité et est devenu individualiste."

Le vestiaire s'est effrité...

L'Anglais nous apprend également que le Belge a éprouvé des difficultés à garder son vestiaire uni dans une période charnière. "En tant que coach, votre rôle est de guider l'équipe, être une source d'inspiration. Il faut aussi savoir être craint par vos joueurs, être capable de rassembler les talents individuels pour les faire performer collectivement. Une seule victoire sur nos sept derniers matchs, cela dit beaucoup de choses", explique Mitchell.

"On a pu voir qu’il avait du mal à trouver les réponses ou la clé pour rassembler tout le monde sur cette courte période. Il vous l'a dit car c'est un homme honnête. Mais cela faisait partie de son job. Il devait donner une direction, une structure, des idées de jeu pour que le collectif continue à gagner. En fin de saison, il n'est plus parvenu à trouver le bon équilibre."