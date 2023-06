Le RWDM dévoile son nouvel équipementier

Kipsta et Le RWD Molenbeek annoncent leur partenariat, marquant le retour du club en première division belge

Kipsta, la marque de football de Decathlon, équipera le RWDM pour les deux prochaines saisons. “Kipsta est fière de s’associer au club et de lui fournir les derniers équipements de football. Ce partenariat démontre l’engagement de Kipsta envers le football professionnel en Belgique et renforce en particulier la présence de la marque dans la ville de Bruxelles, où elle possède déjà trois magasins à Evere, Anderlecht et Bruxelles-Ville”, peut-on lire dans le communiqué.

Vincenzo Verhoeven, Football Club Leader chez Decathlon Belgique, se félicite de la collaboration entre Kipsta et le RWDM à ce moment important de l’histoire du club. "Nous sommes fiers d’être associés au RWDM pour son retour au plus haut niveau. Le RWDM est un club historique et très populaire que nous suivons de près depuis de nombreuses années. C’est aussi le premier club professionnel que nous équipons dans la capitale de notre pays, ce qui est essentiel au développement de notre marque. À Molenbeek, nous sommes particulièrement attirés par la culture footballistique qui entoure le club. Le RWDM a un impact social réel, avec de nombreuses équipes de jeunes et de femmes, ainsi que d’autres initiatives locales. La mixité sociale et culturelle est la force du club et celle-ci s’intègre parfaitement aux valeurs de Decathlon, qui veut rendre le football accessible à toutes et à tous."

Gauthier Ganaye, nouveau directeur général du RWDM, se réjouit de cet accord. "Je connais Kipsta depuis longtemps, et c’est une marque qui adhère aux valeurs fondamentales du RWDM : un véritable dévouement à ce magnifique sport qu’est le football, une démarche d’innovation constante et un engagement envers l’inclusivité. Ce partenariat témoigne de la résilience et de la persévérance du club lors de son retour en Pro League. Il reflète la confiance dans le potentiel du RWDM et souligne notre ambition partagée de réussir."