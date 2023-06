Tous fans de Tedesco : "Il ne passe pas par quatre chemins, c'est très positif"

Domenico Tedesco fait l'unanimité au sein du groupe des Diables Rouges. Yannick Carrasco a donné plus de détails sur sa relation avec ses joueurs.

De conférence de presse en conférence de presse, on en apprend un peu plus sur Domenico Tedesco et ses méthodes, visiblement très appréciées par les Diables. Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l'Union Belge et ancien adjoint de Martinez, a notamment comparé les deux hommes.

Les joueurs, eux, sont unanimes : Tedesco est un coach avec qui le contact humain est facile. "La relation avec le coach est top, c'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs, mais aussi très franc. Que ce soit positif ou négatif, il n'y va pas par 4 chemins", explique Yannick Carrasco.

"Il sait rigoler, mais aussi être sérieux. Franchement, Domenico Tedesco est au top avec nous. Mais il faut aussi dire que nous sommes un groupe facile car tout le monde est à l'écoute", ajoute-t-il ensuite. "Les cadres sont là pour aider les jeunes, les jeunes demandent conseil aux anciens, c'est une très bonne dynamique".

Certains ont pu évoquer une atmosphère un peu trop relâchée à l'époque de Roberto Martinez. "Chacun ses règles, ses attentes. Si tu te sépares de ta femme et que tu te mets avec une autre, les règles vont changer aussi (rires). Il y avait de la discipline sous Martinez, et nous sommes des adultes, nous savions ce qu'il fallait faire", conclut Yannick Carrasco.