Voici la grande différence entre Roberto Martinez et Domenico Tedesco

Voilà plusieurs mois maintenant que Domenico Tedesco est à l'ouvrage à l'Union Belge. Jelle Schelstraete a été l'assistant de Roberto Martinez dans son rôle de directeur technique de l'UB, et peut donc désormais comparer les deux hommes.

On a déjà pu constater les différences évidentes entre les méthodes de Roberto Martinez et Domenico Tedesco. Contrairement à son prédécesseur, le nouveau sélectionneur des Diables varie les schémas tactiques, et n'a pas hésité à casser les habitudes. En termes de communication aussi, Tedesco amène une certaine fraîcheur, via des propos moins policés.

Mais qu'en est-il en interne ? Ne comptez pas sur Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l'Union Belge mais aussi ancien adjoint de Roberto Martinez, pour casser du sucre sur le dos du Catalan. "Tout se passe très bien sur le plan humain avec Domenico, comme tout se passait bien avec Roberto. Ce sont deux gentlemen", assure-t-il.

"C'est très facile de discuter avec Domenico Tedesco. Bien sûr, il est de l'école germanique... même s'il n'aimerait pas que je dise ça, car il se dit italien (rires). Il y a une certaine rigueur avec Domenico, il est plus strict", concède Schelstraete. Une différence, donc, avec le côté assez souple de Martinez.

"Mais il communique énormément avec ses joueurs, il les adore. Et en termes de travail abattu, ça ne change pas de Roberto", affirme le directeur opérationnel. "De toute façon, en 2023, vous ne pouvez pas obtenir de résultats sans travailler dur".