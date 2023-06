Un Lukaku toujours aussi précieux et une victoire sans forcer pour les Diables

Une prestation moyenne, mais trois buts et trois points: emmenés par un Romelu Lukaku exemplaire, les Diables Rouges se sont tranquillement imposés en Estonie pour le dernier match de leur saison (0-3).

Après les remous provoqués par l'affaire Courtois, les Diables Rouges avaient à coeur de bien finir la saison en Estonie, il a fallu du temps pour voir la Belgique prendre la mesure d'Estoniens accrocheurs et déterminés.

Après un début de match pauvre en occasions, c'est l'inévitable Romelu Lukaku qui a sonné le réveil belge. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale a d'abord manqué la première occasion de la soirée. Trop tendre, sa première tentative n'a pas du tout inquiété le gardien estonien.

Le doublé de Big Rom'

Mais ce n'était que partie remise pour Big Rom', qui a frappé à deux reprises dans les toutes dernières minutes du premier acte. D'abord sur un centre d'Aster Vranckx, ensuite sur une passe décisive d'Arthur Theate: suffisant pour permettre aux Diables de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance.

Et en seconde période? Les Diables se sont contentés de contrôler, sans véritablement parvenir à appuyer suffisamment sur l'accélérateur pour se mettre définitivement à l'abri. Mike Trésor, Timothy Castagne ou encore Michy Batshuayi ont pourtant eu des occasions, mais ils ne les ont pas concrétisées.

Le joli but de Johan Bakayoko

Et c'est finalement Johan Bakayoko qui a mis fin aux débats en toute fin de match. D'une superbe frappe enroulée, le jeune ailier du PSV s'offre un premier but en équipe nationale et met fin joliment fin à la saison des Diables Rouges, qui restent très bien partis dans la course à l'Euro!