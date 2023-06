Comment ce match a-t-il pu échapper aux Diablotins ? "On aurait dit une autre équipe"

Quand le score à la pause était de 0-2, on se disait qu'il ne pouvait plus rien arriver à ces Espoirs-là. Puis la Géorgie est revenue dans le match et a repris la confiance...

Maxim De Cuyper était l'homme du match lors de ce Géorgie-Belgique... et ça lui fait une belle jambe. Avec un but et un assist, il a porté la Belgique vers une avance de 0-2 à la pause.

"Nous avions tout en mains, nous étions en contrôle", souligne De Cuyper en zone mixte après la rencontre. "Selon moi, il ne se passait rien de leur côté, je ne sais pas s'ils ont tiré au but".

Bref : il suffisait de continuer comme ça. "C'est ce qu'on a dit à la pause, qu'il fallait continuer à faire la même chose... Et c'est comme si c'était une autre équipe en deuxième mi-temps ", regrette Maxim De Cuyper. "On a laissé le match filer".

Il faut désormais battre le Portugal, et ce sera la qualification. "C'est normal qu'on soit déçus et que ça fasse mal, mais c'est un tournoi. Nous devons être assez matures pour tourner le bouton", estime le latéral gauche, qui a brillé sous les yeux de Domenico Tedesco. "Si on gagne, on passe, et nous avons prouvé pouvoir rendre la tâche difficile à tous les adversaires".