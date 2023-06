Une deuxième Coupe du monde pour les Etats-Unis

Déjà co-organisateurs du Mondial 2026, les Etats-Unis organiseront également le Mondial 2025 des clubs.

Les États-Unis accueilleront, avec le Mexique et le Canada, la première Coupe du monde à 48 nations de l'histoire. Ils organiseront également le premier Mondial à 24 clubs de l'histoire.

Le Pays de l'Oncle Sam a, en effet, été désigné par la FIFA comme pays hôte d'un Mondial qui marquera un tournant puisqu'il s'agira de la toute première Coupe du monde ouverte à 32 clubs.

Une Coupe du monde à laquelle participeront dix clubs européens, dont les trois derniers (Chelsea, le Real, City) et le prochain vainqueurs de la Ligue des Champions, six clubs sud-américains, quatre clubs asiatiques, cinq clubs nord-américains, quatre clubs africains et un club d'Océanie.