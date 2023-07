Manchester City et Kevin De Bruyne proches d'accueillir le défenseur le plus cher

Les discussions entre City et le RB Leipzig seraient bien avancées.

Le champion de Premier League et vainqueur de la Ligue des champions met le pied sur l'accélérateur pour le défenseur croate Josko Gvardiol, selon Sky Sports et The Times.

Leipzig réclame près de 100 millions d'euros (plus bonus), ce qui ferait de Gvardiol le défenseur le plus cher de l'histoire. Il détrônerait ainsi Harry Maguire, pour lequel Manchester United avait déboursé près 87 millions.

A seulement 21 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Avec la Croatie comme en club, il est un pilier. Le club de Bundesliga l'avait acheté au Dinamo Zagreb il y a deux ans pour 18 millions d'euros, et s'apprête donc à réaliser un bénéfice énorme : "Josko et ses conseillers nous ont fait savoir qu'il voulait aller à Manchester City", confirmait le directeur technique Max Eberl dans le Leipziger-Volkszeitung.

Gvardiol retrouverait un compatriote chez les Citizens, Mateo Kovacic, transféré de Chelsea au début de l'été.