L'Inter contre-attaque pour Lukaku avec une très grosse offre

Inter Milan ? Chelsea ? La saga de l'été concernant Romelu Lukaku est loin d'être finie. Le Diable Rouge a clairement énoncé son souhait de rester en Italie.

Romelu Lukaku sera-t-il un joueur de l'Inter Milan, de Chelsea ou d'un autre club surprise la saison prochaine ? L'été et le mercato débutent à peine et cela promet d'être long. Surtout en ce qui concerne les négociations entre l'Inter et Chelsea.

Selon la Gazzetta dello Sport, les négociations entre les Blues et l'entourage du Diable Rouge auraient débuté ce lundi. L'Inter serait même proche de soumettre une grosse offre dans les prochains jours.

Si le club londonien espère 45 millions d'euros, les Italiens seraient prêts à mettre une offre supérieure à 30 millions sur la table, bonus compris.

Les négociations sont lancées donc, Big Rom de son côté ne sera pas présent pour la reprise à Londres ce mercredi.