Un héros du Mondial pour remplacer Thibaut Courtois ?

Le Real Madrid se cherche un nouveau gardien de but pour remplacer Thibaut Courtois en son absence. C'est le Marocain Yassine Bounou qui tirerait la corde.

Thibaut Courtois ne manquera a priori pas toute la saison au Real Madrid : sa blessure aux ligaments croisés le tiendra éloigné des terrains pour environ 6 mois, auxquels il faut ajouter le temps de retrouver du rythme et des sensations.

Mais un club comme le Real ne peut pas se permettre de rester sans gardien de but de classe mondiale, et va donc se chercher une solution temporaire. Celle-ci pourrait être venir de Liga. Selon le média espagnol AS, la piste numéro 1 serait en effet Yassine Bounou.

Le gardien du FC Séville s'est mis en évidence lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, et ne coûterait pas grand chose. Le Real Madrid, selon Foot Mercato, envisageait déjà de transférer Bounou comme n°2 au début de l'été. Et Bounou a perdu son statut de titulaire à Séville malgré son bon Mondial. Une solution win-win ?