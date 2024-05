Thibaut Courtois de retour dans les buts du Real dès ce weekend ? Les confidences de son père sur sa revalidation à grande vitesse

Thibaut Courtois a pris place sur le banc du Real Madrid pour la première fois de la saison. Peut-il revenir entre les perches dans les semaines à venir ?

A l'heure d'évoquer la situation de son fils, Thierry Courtois ne fait pas de mystère sur sa détermination de revenir avant la fin de saison : "C'est pourquoi j'ai trouvé les tirs au but contre City si glaçants. Si le Real Madrid s'y qualifiait, je savais qu'il y avait encore une chance pour que Thibaut joue la Ligue des Champions cette saison" explique-t-il au Laatste Nieuws.

Un exemple parlant de la résilience familiale. Mais il lui faut tout de même admettre que Thibaut ne maîtrise pas tout : "Nous ne savons pas comment la situation va évoluer. On ne sait pas comment son corps va réagir aux nombreux efforts après neuf mois sans entraînement. Et il reste à voir si Lunin continuera à être aussi performant, car il s'est avéré être un digne remplaçant de Thibaut".

Un retour pas à pas

L'expression "prendre les choses au jour le jour" prend tout son sens : "Nous verrons comment il gère l'entraînement cette semaine, mais il a de bonnes chances de remporter le titre samedi. S'il peut jouer samedi, il faut d'abord voir quel niveau il atteint. Il est prématuré de tirer des conclusions maintenant".

La présence sur le banc face au Bayern Munich est un premier pas, surtout dans ce genre d'atmosphère : " Thibaut a juste besoin du rythme de la compétition. Il doit donc saisir chaque opportunité à deux mains. Même s'il lui reste encore du chemin à parcourir pour être à nouveau au top".

Mais ne comptez pas sur Thierry Courtois pour commenter publiquement le conflit ouvert entre son fiston et Domenico Tedesco : "Nous ne devrions pas parler de l'Euro et de l'équipe nationale maintenant. L'accent est mis sur le Real Madrid et rien d'autre".