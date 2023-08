🎥 Il monte au jeu et marque : Charles De Ketelaere déjà décisif pour son nouveau club !

Retour de la Serie A ce week-end, l'Atalanta de CDK se déplaçait à Sassuolo tandis que la Roma recevait la Salernitana.

Sassuolo - Atalanta

Charles De Ketelaere assistait depuis le banc au lancement de la saison de ses nouveaux coéquipiers, en déplacement à Sassuolo. Après une première période animée mais sans buts, le Belge montait au jeu à la pause à la place de Zapata.

CDK se montrait immédiatement décisif sous ses nouvelles couleurs, en inscrivant le but libérateur en fin de partie (83e). Le centre de Ruggeri trouvait la tête de l'ancien Brugeois, qui ouvrait le score malgré la parade du portier local. Un but qui fera du bien à De Ketelaere après son passage compliqué à Milan, et qui met surtout fin à plus d'un an sans marquer.

Dans les arrêts de jeu, Zortea doublait la mise pour la Dea, qui lance ainsi sa saison de manière idéale avant un nouveau déplacement à Frosinone

Roma - Salernitana

Dans l'autre rencontre, Belotti (17e) ouvrait le score avant que les troupes de José Mourinho ne concèdent deux buts de la part de Candreva (36e). Ce dernier égalisait avant la pause, puis doublait la mise après le repos (49e). La Louve trouvait finalement la faille en fin de partie, Belotti (82e) à nouveau évitait aux siens une défaite à domicile en journée inaugurale.