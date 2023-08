Amadou Onana victime d'un dérapage inacceptable après la claque subie par Everton

Le racisme permis par la distance sur les réseaux sociaux continue de frapper. Amadou Onana en a été victime après la défaite de son équipe.

Comme si la défaite 4-0 d'Everton sur le terrain d'Aston Villa ne suffisait pas. Abattu par cette gifle, Amadou Onana a ensuite été consterné par un message reçu sur Instagram.

Il a partagé en story le "Useless monkey" envoyé en privé par un supporter visiblement mécontent et conforté par ce sentiment d'impunité. Ce message, que nous ne vous ferons pas l'affront de traduire, n'est qu'un petit échantillon de ce que bon nombre de joueurs reçoivent sous couvert d'anonymat.

De plus en plus commencent à partager ce qu'ils vivent pour afficher les auteurs de ces messages et sensibiliser au racisme subi sur les réseaux sociaux. Mais il semble qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire.