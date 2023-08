Son coach ne s'en cache plus : ça se précise pour Jérémy Doku

Plus les jours passent, plus Jérémy Doku est proche d'un départ de Rennes. Son entraîneur l'a avoué plus qu'à demi-mot.

En très grande forme la semaine dernière face à Metz avec un but et d'innombrables cassages de rein sur le flanc droit, Jérémy Doku était sur le banc pour le déplacement à Lens. Un statut de réserviste qui en a interpellé plus d'un pour cette affiche de la deuxième journée de Ligue 1. Mais si le Diable Rouge n'a pas commencé (il est finalement monté peu après l'heure de jeu), c'est avant tout pour ne pas prendre trop de risques quant à son transfert. Au micro de Prime Vidéo, son entraîneur Bruno Génésio n'en faisait pas un mystère : "S'il n'a pas débuté alors que c'était notre meilleur joueur la semaine passée, je vous laisse tirer les conclusions" a-t-il commenté, malicieux. Le coach breton s'est ensuite fendu d'un silence gêné révélateur lorsqu'on lui a demandé où Doku évoluerait cette saison. Selon Le Parisien, le joueur a déjà trouvé un accord avec Manchester City, même si West Ham a également tenté sa chance. 🗣️ Bruno Génésio : "Jérémy Doku va continuer à progresser."

- @ThibaultLeRol : "Où ça ?"

- Bruno Génésio : *Silence*#RCLSRFC pic.twitter.com/MSLs6JT8jA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 20, 2023