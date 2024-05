Officiel : John Van den Brom (ex-Anderlecht, Genk) vole au secours de son ancien club ! "Je lancerai un financement participatif"

John Van den Brom vole au secours de "son club", Vitesse Arnhem. Encore européen il y a deux ans, le club évoluera en deuxième division la saison prochaine.

Vitesse Arnhem a de grosses préoccupations extra sportives. En quarts de finale de la Conference League il y a encore deux ans, le club a reçu un retrait de 18 points et va descendre en deuxième division néerlandaise.

Le club est donc au bord du gouffre sur le plan financier et doit se relever, pour éviter de chuter dans les divisions amateures... et de ne jamais en sortir. Pour la saison prochaine, c'est une figure bien connue de la maison qui a décidé de venir aider son club de cœur : un certain John Van den Brom, passé évidemment par le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk.

Van den Brom a signé un contrat avec une condition suspensive : si Vitesse Arnhem n'obtient pas sa licence professionnelle, l'accord sera rompu. "Je suis au courant de la situation actuelle et je vois que le club se bat pour obtenir sa licence. Je suis confiant, c'est pourquoi j'ai signé ce contrat dès maintenant" a-t-il déclaré sur les médias officiels du club, ce mercredi.

Terug bij zijn club 💛🖤 pic.twitter.com/Wl5nQYJQ5o — Vitesse (@MijnVitesse) May 1, 2024

Ce qui ne facilite pas les choses, c'est que le club est toujours aux mains de propriétaires russes. Toutefois, le directeur par intérim, Edwin Reijntjes, estime que le club veut envoyer "un signal fort" en ramenant John Van den Brom. "Malgré toutes les procédures, nous nous attendons à voir du football professionnel à Arnhem la saison prochaine."

"Le fait que nous allons le faire avec un entraîneur expérimenté et natif de Vitesse, comme John, est encore mieux. Il aide le club quand il en a désespérément besoin, j'espère que d'autres le suivront."

De son côté, Van den Brom, qui a joué à Vitesse dans les années 1980, 1990 et qui a entraîné le club lors de la saison 2011-2012, juste avant son départ pour Anderlecht, a aussi livré ses premiers mots. "Ce merveilleux club ne doit jamais disparaitre. J'habite tous les habitants de la ville à soutenir le club. C'est pourquoi, dès jeudi, je lancerai un financement participatif."