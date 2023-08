La réponse ferme d'Everton aux injures racistes subies par Amadou Onana

Dans la foulée de la défaite 4-0 face à Aston Villa, Amadou Onana a reçu des messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux.

Le Diable Rouge avait d'ailleurs partagé ces messages (honteux et inacceptables) via ses canaux sociaux.

Everton, le club du Belge, n'a pas hesité à réagir dans un communiqué ferme.

"Everton Football Club condamne fermement toute forme d'abus raciste et discriminatoire à l'encontre de ses joueurs.

Le club a eu connaissance d'un message raciste visant Amadou Onana. De tels abus sont ignobles et ne seront pas et ne devraient pas être tolérés. Le club mène une enquête pour identifier l'individu responsable et soutiendra également la police dans son enquête.

Nous devons tous adopter une position de tolérance zéro en signalant de tels comportements aux plateformes de médias sociaux et aux autorités. Le racisme n'a pas sa place en ligne, dans nos stades ou dans nos communautés."