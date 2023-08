Ameen Al-Dakhil sur son choix de jouer pour la Belgique plutôt que l'Irak et son intégration à la Premier League

Ameen Al-Dakhil fait partie des nouveaux Belges à fouler les pelouses de Premier League cette saison. L'occasion pour Burnley de publier une interview du jeune défenseur central sur ses réseaux sociaux.

Titulaire d'entrée, Ameen Al-Dakhil a fait ses grands débuts en Premier League avec Burnley, contre Manchester City. Le jeune défenseur central (21 ans), devenu Diable Rouge cette année, est revenu pour les médias sociaux des Clarets sur son choix de jouer pour la Belgique et non pour l'Iraq ainsi que sur son intégration au monde de la Premier League.

"Je n’ai jamais joué au football en Irak. Quand je suis arrivé en Belgique, j’avais un copain qui jouait au football dans un petit club pour le fun. Ses parents ont demandé aux miens de le rejoindre pour que je puisse jouer avec mes amis le mercredi après-midi et m’amuser. Mon entraîneur m'a directement dit que j'avais du talent, Mes parents m’ont ensuite aidé dans le football et tout s’est bien passé jusqu’à maintenant et désormais je suis ici, en Premier League."

© photonews

L'ancien joueur du Standard et de Saint-Trond est revenu sur ses premières sélections avec les Diables, au mois de juin contre l'Autriche (6') et l'Estonie (32'). "C’est un grand moment de fierté. Cela a toujours été un rêve de représenter la Belgique et c’est chouette de jouer ses premières minutes à un si jeune âge et entouré de tels joueurs. Ils m’ont beaucoup aidé. Le coach était très sympa, il m'a montré ce que je devais faire et était content de ce que j'ai apporté."

Il y a deux semaines, Ameen Al-Dakhil a découvert la Premier League. Une entrée corsée, contre Manchester City. "C'était un rêve. On a joué un bon match, mais on encaisse un but trop tôt. Jouer le plus souvent possible est important pour se développer et devenir meilleur. Mon plus grand souhait ? Le plus important reste l'équipe, mais ce serait génial de pouvoir inscrire mon premier but" a conclu Al-Dakhil.