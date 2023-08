Arthur Theate serait fixé sur son avenir !

Theate pouvait rêver d'un transfert vers Leipzig, le nouveau club de son coéquiper en équipe nationale, Lois Openda.

Le défenseur avait en effet vu le club allemand approcher le board du Stade Rennais pour discuter d'un éventuel accord. Le club breton semblait néanmoins assez contraire à un départ du joueur de 23 ans.

Selon Luca Bendoni, proche du celèbre journaliste Gianluca Di Marzio, l'heure ne serait plus à un départ. Les négociations entre les deux clubs seraient au point mort, faute d'accord.

Talks between Leipzig and Stade Rennais for Belgian CB Arthur Theate are currently frozen - stage of stall and parties are not optimistic about it: clubs didn't agree on the conditions to turn the option to buy into an obbligation. #Leipzig #RBLeipzig #StadeRennais #Rennes pic.twitter.com/PB2Ps41GfY