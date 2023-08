Officiel : nouveau défi pour ce Diable Rouge

Cela est désormais acté : Timothy Castagne n'est plus un joueur de Leicester. Le Diable Rouge quitte les Foxes, direction Fulham.

Fulham a annoncé ce mardi matin la signature de Timothy Castagne. Le latéral droit rejoint les Cottagers dans le cadre d'un contrat de 4 ans. Une option de prolongation d'une saison est également incluse.

Révélé à Genk, Castagne avait ensuite rejoint l'Atalanta Bergame. Il signe en 2020 pour Leicester, pour qui il jouera 112 rencontres.

"Je me sens très bien. La période des transferts a été longue, mais je suis enfin là, et je suis heureux d'être ici. C'est un grand soulagement. J'ai parlé au coach et j'ai hâte de commencer à m'entraîner et à jouer", a déclaré Castagne sur le site de Fulham.