Romelu Lukaku a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets dimanche. José Mourinho ne pouvait qu'applaudir cette prestation.

Pour sa 100e en Serie A, Romelu Lukaku ne pouvait pas rester muet et il a célébré ce centenaire de la meilleure façon possible : en marquant son 59e but dans le championnat italien. Malgré le partage concédé face au Torino, cette prestation a tapé dans l'oeil de beaucoup de supporters mais également de l'entraîneur romain, José Mourinho.

Les deux hommes se connaissent très bien puisqu'ils ont déjà été dans les mêmes équipes à plusieurs reprises. Après la rencontre, le "Mou" n'a pu que féliciter son joueur pour sa prestation.

"C'est un joueur fantastique. Il y a d'autres bons attaquants dans d'autres équipes, mais je ne veux pas le comparer. Je ne peux pas le faire. Je dis seulement que je suis très content de lui", a-t-il commenté.

13e de Serie A, la Roma comptera certainement sur Big Rom pour l'aider à remonter le classement.