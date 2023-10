Domenico Tedesco a une nouvelle star mondiale dans ses rangs : qui en fera les frais ?

Domenico Tedesco annoncera demain sa sélection pour les matches contre l'Autriche et la Suède. Nous pouvons déjà noter les quatre cinquièmes de cette sélection (ou plus), car peu de choses changeront par rapport à il y a un mois. Mais une chose a évolué : une star est née.

Domenico Tedesco a eu quelques craintes cet été, lors de la signature de Jérémy Doku à Manchester City. Le sélectionneur n'était pas sûr que ça ne soit pas trop tôt, et un joueur doit jouer pour être aligné en équipe nationale.

Un profil comme le foudroyant Jérémy Doku, vous ne pouvez pas l'aligner pendant la trêve internationale s'il manque de temps de jeu. Mais entre-temps, il est devenu clair que l'ancien d'Anderlecht va marquer la Premier League de son empreinte, pour peu qu'il reste en forme physiquement.

Depuis qu'il est à Manchester City, Doku est devenu une star mondiale. Les adversaires le craignent et tentent de le contenir, mais comme Leipzig en a fait les frais ce mercredi, il ne faut pas grand-chose pour que l'ancien Rennais se retrouve avec un but et une passe décisive en 25 minutes de jeu.

© photonews

Le Diable Rouge se sent bien sur le côté gauche, et c'est là que Domenico Tedesco doit l'utiliser. Cela signifie se passer de Carrasco et Trossard : le premier évolue en Arabie Saoudite, le second peine à se faire une place au soleil à Arsenal.

L'explosion de Jérémy Doku, quelque chose qui va forcément ravir... Romelu Lukaku. Lorsque le joueur de Manchester City passe son homme sur son flanc, c'est un défenseur central qui doit venir le couvrir. Un joueur supposé tenir l'attaquant de la Roma, qui risque donc de se retrouver avec davantage d'espace dans le grand rectangle.

A l'approche de l'Euro 2024, il est important que le front offensif des Diables puisse acquérir autant d'automatismes que possible. Tedesco va devoir faire des choix et si Doku quitte encore souvent la pelouse, son statut grandissant va le pousser à jouer 90 minutes de plus en plus souvent. Et cela ne posera pas de problème à Guardiola.