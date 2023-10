L'hommage appuyé de Roberto Martinez au "génie" Hazard

Roberto Martinez a, lui aussi, été touché par la retraite d'Eden Hazard. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges rend d'ailleurs un vibrant hommage au néo-retraité dans un entretien accordé à Fichajes.

Roberto Martinez a côtoyé Eden Hazard durant six ans en sélection. Sous les ordres de l'Espagnol, le Brainois a notamment conduit les Diables Rouges jusqu'à la troisième place lors du Mondial 2018.

Et le Catalan n'a pas oublié son ancien protégé. Dans un entretien accordé au média espagnol Fichajes, il rend hommage à son ancien capitaine. "On ne devrait pas être triste en pensant à sa retraite. Eden Hazard était un génie, un leader et, pour moi, il était le meilleur joueur de la Coupe du monde en 2018."

Mais son talent, le Brainois n'a pas pu le montrer en Espagne, où il a été plombé par les blessures. "C'est dommage que le Real et La Liga n'aient pas pu profiter de ses meilleurs moments, mais il reste un génie."