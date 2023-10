Romelu Lukaku épinglé par une légende de l'Inter

Ce dimanche, ce seront les grandes retrouvailles. Romelu Lukaku, désormais joueur de l'AS Rome, croisera le fer avec l'Inter Milan.

La pression monte, à quelques heures du duel entre la Roma et l'Inter. Les fans et personnalités de l'Inter ont toujours du mal à comprendre le comportement de Lukaku et son départ cet été vers un rival. Les fans milanais l'attendent de pied ferme au Meazza.

Marco Materazzi, ancien joueur de l'Inter, s'est exprimé sur le cas Lukaku. "Pourquoi San Siro va-t-il siffler Lukaku alors qu’il n’a jamais sifflé Mourinho ? Ce n’est pas si difficile, je pense. Il suffisait de dire : 'Je pars parce que…' ", a expliqué l'ancien joueur à la Gazzetta dello Sport.

"Le silence et son timing ont agacé. Il dit que lorsqu’il parlera, nous comprendrons beaucoup de choses : nous l’espérons, mais nous, les fans de l’Inter, nous attendons toujours. Moi, si j’avais fait un choix comme le sien, j’aurais déjà dû m’expliquer. Et je l’aurais fait depuis longtemps."