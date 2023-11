Muet, Romelu Lukaku ne peut donner la victoire à La Roma dans un derby engagé

Le derby romain entre l'AS Roma et la SS Lazio n'a pas abouti à un vainqueur. Dans un affrontement tendu, avec Romelu Lukaku en tant que pièce maîtresse de l'AS Roma, aucune équipe n'a réussi à marquer. Le score est resté à 0-0.

Ce fut une véritable journée de derby pour Lukaku, qui affrontait son rival local, la Lazio, avec l'AS Roma. C'était également le premier derby romain pour Lukaku, qui a joué l'intégralité du match mais n'a pas réussi à marquer.

Le match a été animé, avec des supporters enthousiastes, des occasions des deux côtés et un football particulièrement robuste. Cela a entraîné de nombreuses cartes jaunes, dont une pour Lukaku. Cependant, aucun but n'a été marqué. Le but d'ouverture de la Roma a été annulé pour hors-jeu.

Lukaku, peu en vue, a eu un match difficile et a à peine représenté une menace. Aucune des deux équipes n'a finalement réussi à marquer, laissant le score à 0-0.