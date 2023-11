"Je ne sais pas quoi vous dire" : Will Still sous le choc après le match contre le PSG

Le Stade de Reims a subi une défaite 0-3 contre le PSG. Malgré cela, Will Still est fier de ses hommes.

Plus de tirs que le PSG, six arrêts de Gianluigi Donnarumma, un but annulé de Junya Ito : le score de 0-3 ne reflète pas le bon match livré par Reims face aux Parisiens. Mais le réalisme de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, a une nouvelle fois fait la différence.

Au micro de Prime Video, Will Still s’inclinait face aux individualités adverses : “On tombe contre Gianluigi Donnarumma, une machine de guerre, le meilleur gardien du monde. Puis Kylian Mbappé qui met un triplé. Je suis incroyablement fier du Stade de Reims ce soir, très très content de ce qu’on a pu montrer”.

L’entraîneur belge se montre très fier de la prestation de son équipe : “Je pense qu’on arrive à 19 tirs, je ne sais pas quoi vous dire... Ce risque, celui de se faire punir en contre avec un tel pressing, on était prêt à le prendre. Quand il y a une telle qualité en face, je peux facilement m’incliner”. Quatrièmes de Ligue 1, les Rémois n’ont pas à rougir de leur saison.