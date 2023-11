Les révélations d'un entraîneur belge sur les curieuses pratiques en Arabie Saoudite

Yves Vanderhaeghe est de retour en Belgique depuis son licenciement en Arabie Saoudite. Et il ne digère toujours pas son départ impromptu.

L'Arabie Saoudite est actuellement une destination à la mode pour beaucoup de joueurs et d'entraîneurs, attirés par des fiches de paye plutôt gourmandes. Mais la compétition a aussi des facettes plus sombres. La semaine dernière, l'on apprenait le licenciement d'Yves Vanderhaeghe à Al-Faisaly, en deuxième division.

L'ancien entraîneur d'Ostende n'en revient toujours pas : "Le dimanche, nous avions gagné très fermement contre Al-Safa. C’était 2-0 et l’adversaire arrivait à 0,06 expected goals. Cela a encore montré à quel point nous étions stables : en douze matchs, nous avons gardé huit fois le zéro" s'étonne-t-il au Laatste Nieuws.

Vanderhaeghe de retour en Belgique

Avec la quatrième place au classement, Vanderhaeghe n'a rien vu venir : "Après le match, le président a fait sa tournée dans le vestiaire et il s’est avéré que tout le monde était toujours satisfait. Cependant, mardi soir, on m’a informé que j’étais attendu à son bureau".

Le couperet tombe directement : " "Je suis tellement désolé", a déclaré le président. Et quand je lui ai dit que c'était lui le responsable, il m'a dit : "Non, il y a d’autres hommes au-dessus de moi qui décident de l’entraîneur". Des princes, des cheiks, et j'en passe. Il n’y avait donc rien à faire. Le lendemain, j’étais déjà dans un avion pour rentrer chez moi".