Le cauchemar se poursuit pour l'Antwerp en Ligue des Champions

L'Antwerp avait encore une infime chance de rester européen cet hiver. Pour cela, il fallait absolument réaliser un résultat ce mardi face au Shakhtar Donestk.

Mais cela débute très mal pour l'Antwerp. Dès les premières minutes, le Shakhtar se rue devant les cages de Butez et asphyxie l'Antwerp. Janssen a une énorme occasion, mais ne parvient toujours pas à marquer (10e).

Sur un coup franc très bien tiré depuis la gauche, Matviyenko se montre plus prompt que la défense anversoise et recoupe le ballon au fond du but. C'est 1-0 (12e).

L'Antwerp tente de revenir dans le match. Balikwisha hérite à nouveau d'une belle occasion dans le rectangle, mais rate sa frappe (23e). L'Antwerp se met à dominer, comme le prouvent ces essais de Muja (31e)...avant de totalement laisser l'occasion au Shakhtar de faire le break ! Heureusement, Zubkov, Newerton Palmares et Sudakov se loupent tous les trois (40e).

L'Antwerp n'y arrive décidément pas, malgré un grand Butez

L'Antwerp a beau essayer - notamment via le nouvel entrant Ejuke, mais rien ne se passe à nouveau comme espéré. De l'autre côté, Butez sort le très grand jeu en déviant deux frappes magnifiques sur la barre transversale (55e et 62e).

Et ensuite ? Plus rien, ou presque. L'Antwerp aura finalement baissé les bras, une fois de plus. Avec un bilan de 0 points sur 15, il ne reste plus qu'à espérer qu'ils sauvent un semblant d'honneur le 13 décembre prochain face...au FC Barcelone.