Un Ronny Deila "très choqué" en conférence de presse : "Une triste journée pour le Club"

Vincent Mannaert a annoncé hier qu'il quitterait le Club de Bruges en fin de saison. Ronny Deila n'a pas caché sa surprise en conférence de presse.

Vincent Mannaert est du voyage avec le Club de Bruges pour défier l'Istanbul Basaksehir en Conférence League. Mais il laissera un grand vide à son départ en fin de saison. C'est ce qu'a confirmé Ronny Deila.

A l'heure de se présenter face à la presse, l'entraîneur Blauw en Zwart est revenu sur le futur départ de son CEO : "Une triste journée pour le club. Je dois dire que je suis très choqué par sa décision. Il a été une raison importante pour laquelle j’ai choisi le Club de Bruges. Mais nous devons respecter sa décision et c’est à nous de le remercier pour tous ses efforts avec un prix de fin de saison. Ce serait un bel au revoir".

Dans ces propos, relayés par Het Laatste Nieuws, Ronny Deila appuye sur l'héritage laissé par Mannaert : "Son savoir-faire va nous manquer, tout le monde sait à quel point il était important. Mais il fera tout pour laisser le club dans le meilleur état possible. Et je ne peux pas imaginer ne pas avoir de contact avec lui la saison prochaine. Il va quand même se mettre au service du Club, mais plus au quotidien".