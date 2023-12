📷 La magnifique surprise des supporters du Real Madrid à Thibaut Courtois

Encore loin d'être de retour sur le terrain, Thibaut Courtois était néanmoins présent au stade samedi pour soutenir le Real Madrid face à Grenade.

Depuis les loges VIP, le Diable Rouge a pu apprécier la rencontre mais également le vibrant hommage des supporters madrilènes qui ont scandé son nom dans les tribunes.

Un geste qui a touché le portier belge qui s'est levé dans la foulée pour saluer cette attention.

A l'heure actuelle, Courtois se remet de sa déchirure du ligament au genou et pourrait revenir en mai prochain.

Thibaut Courtois thanking the fans yesterday after they were chanting his name. ūüôŹūü§ć pic.twitter.com/s29AVzYPB2