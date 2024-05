Dries Mertens...vers la Pro League ? La déclaration qui ne laisse aucun doute

Dries Mertens sort d'une superbe saison avec le Galatasaray. Le Belge de 37 ans ne va pas encore raccrocher les crampons.

Dries Mertens a gommé les quelques doutes émis à son sujet cette saison. Avec le Galatasaray, il réalisé de superbes prestations, marquant 12 buts et délivrant 19 assists.

A nouveau champion de Turquie avec le club d'Istanbul dans une saison historique, Mertens est revenu sur ses déclarations d'il y a quelques mois, expliquant qu'il n'avait aucune raison d'arrêter sa carrière. (Plus d'informations ICI).

L'ancien Diable Rouge devrait donc très probablement prolonger l'aventure au Galatasaray. Mais serait-il également possible de le voir choisir un club de Pro League ?

"Parfois, les gens me demandent si je ne veux pas venir dans un club belge", a expliqué Mertens dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "Regardez ce que font Jan Vertonghen et Simon Mignolet. Toby Alderweireld est revenu et a gagné le Soulier d'Or."

Mais Mertens restera donc en Turquie, comme attendu. "Antalya, Bodrum, Izmir, la Cappadoce. La Turquie a conquis mon cœur", a-t-il déclaré.