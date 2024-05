Gros changement d'attitude d'Anderlecht dans un dossier chaud : les Mauves pourraient ne jamais trouver mieux

Anderlecht ne fera pas Koen Casteels et envisage de finalement garder Kasper Schmeichel, si le gardien danois de 37 ans est d'accord avec cela. Pourquoi ? Pour d'autres raisons que ses simples qualités de footballeur...

Bien sûr, le temps commence également à avoir son effet sur Kasper Schmeichel. Le gardien n'est cependant pas encore prêt à arrêter, mais hésite à ne pas terminer sa carrière dans son pays natal, le Danemark.

À Anderlecht, ils ont à nouveau de l'intérêt pour le garder encore une année. Un gardien avec de si bons pieds ne sera pas facile à trouver. La construction depuis l'arrière sera davantage mise en avant la saison prochaine. Et les gardiens capables de le faire ne courent pas les rues.

En outre, Schmeichel peut aussi parfaitement diriger une défense. Mais le plus important est peut-être sa voix dans le vestiaire. Jan Vertonghen n'est pas un homme qui aime énormément prendre la parole. Il prend chacun à part, mais les grands discours pour tout le groupe ne sont pas pour lui.

Personne ne montre l'envie suffisante !"

Dans le vestiaire d'Anderlecht, l'importance de Kasper Schmeichel est énorme

Thomas Delaney, Mats Rits et Thorgan Hazard ne sont pas non plus les garçons qui frapperont du poing sur la table. C'est ce que fait Schmeichel. Dans un extrait de Mauve, qui sera diffusé ce soir, la réaction de Schmeichel après le match perdu à Genk lors des Play-Offs est montrée.

Le Danois était furieux et l'a clairement fait savoir : "Personne ne voulait gagner un duel, personne n'a montré du courage !", a-t-il crié. "C'était honteux. Personne ici ne montre l'envie suffisante. Dans de tels matchs, il faut avoir le courage de venir chercher le ballon. Je n'ai vu personne ! Veux-tu être l'homme qui fait la différence ? Ce sont ces matchs dans lesquels les titres sont remportés", a déclaré l'homme qui a tout vécu dans sa carrière.

C'est aussi ce dont Anderlecht a besoin : des hommes avec de la voix. Des joueurs avec la réputation et le CV pour soutenir ces grands discours. Schmeichel a remporté des titres et des prix individuels, cette expérience est inestimable.