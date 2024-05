Johan Bakayoko veut exploser à l'Euro et rêve...du Ballon d'Or : "Je ne me fixe aucune limite"

La Belgique pourra compter sur un impressionnant vivier de talents à l'Euro cet été. Johan Bakayoko sera indéniablement l'un des joueurs à suivre.

Johan Bakayoko a vécu une ascension assez folle depuis qu'il a rejoint le noyau professionnel du PSV Eindhoven. Mais cette saison, le jeune ailier a démontré de très impressionnantes qualités, marquant 14 buts et donnant 14 assists en club.

Chez les Diables Rouges, il a également pris un rôle important. Il compte désormais 11 sélections avec l'équipe nationale et sera l'un des joueurs qui peut exploser lors de cet Euro.

Bakayoko a seulement 21 ans et possède encore une grande marge de progression. Il est conscient de ses qualités et rêve des sommets.

Dans une interview accordée à The Athletic, il s'est exprimé sur ses ambitions. "Dans les cinq prochaines années, je veux être proche de gagner le Ballon d'Or."

"Je ne me fixe pas de limites. Je vais juste faire de mon mieux et voir où je peux finir. Je ne veux pas dire 'je me souviens avoir gagné le Ballon d'Or' ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux juste continuer à avancer."