Alessandro Del Piero va découvrir Sclessin et sa ferveur : "Cette expérience en Belgique était incroyable"

Alessandro Del Piero n'a pas que des bons souvenirs avec la Belgique. Si l'Euro 2000 lui reste en travers de la gorge, la légende italienne préfère retenir son but contre les Diables Rouges, lors d'un match amical disputé en 1996, à Bruxelles.

Dimanche aura lieu la Circus Cup, au Standard. Un match de charité entre deux équipes constituées de légendes du football mondial et de Sclessin, pour "rendre le sourire aux supporters qui ont vécu une saison difficile" lançait Alessandro Del Piero en conférence de presse, lundi (lire ici). Une rencontre pour laquelle entre 10.000 et 15.000 tickets ont été vendus, selon le Matricule 16.

« Entre 10.000 et 15.000 places ont été vendues » pour la Circus Cup au #Standard, dimanche. « Le chiffre évolue constamment. »



Les billets sont au prix de 10€ en T3-T4, et de 15€ en T1-T2



La légende italienne de la Juventus a déjà croisé la route de la Belgique, mais n'a jamais évolué à Sclessin. La Vieille Dame avait pourtant joué un match amical contre le Standard, en 2007, mais l'attaquant avait manqué la rencontre.

Le reste de son histoire avec notre pays se résume en trois événements : l'Euro 1996, l'Euro 2000, ainsi qu'une double confrontation contre le Club de Bruges, lors de l'édition 2005-2006 de la Ligue des Champions.

"Je n'avais pas joué le match en Belgique, j'étais resté sur le banc. En Italie, j'avais inscrit le seul et unique but de la rencontre" se souvient Del Piero, qui ne savait pas encore qu'il allait devenir champion du Monde avec l'Italie, quelques mois plus tard.

Del Piero préfère ne pas se souvenir de l'Euro 2000, terrible, mais bâtisseur pour l'Italie

L'Euro 2000, Del Piero préfère ne pas tellement s'en souvenir, malgré la victoire contre la Belgique en poules. La défaite en finale du championnat d'Europe belgo-néerlandais contre la France lui est toujours restée en travers de la gorge. "Même si elle a jeté les bases pour 2006. C'était une incroyable expérience en Belgique, un énorme Euro. La météo était bonne, l'ambiance aussi et on avait presque remporté le tournoi."

"Je préfère me souvenir de 1996" s'amusait Del Piero, en référence au partage entre la Belgique et l'Italie, lors d'un match amical disputé à Bruxelles. Alessandro Del Piero avait marqué l'un des premiers buts de sa carrière en sélection, ce dont il garde un souvenir impérissable.

"Je suis très heureux de revenir en Belgique, pays où la culture italienne est très importante. J'espère que le stade sera aussi rempli que possible pour cet événement" a conclu l'homme de 49 ans, qui sera l'un des deux capitaines, en compagnie d'Edgar Davids.