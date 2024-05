Edward Still pourrait bientôt retrouver un banc en Belgique !

L'ancien coach de Charleroi, de Courtrai et d'Eupen pourrait devenir le nouvel entraîneur principal de Zulte-Waregem, en Challenger Pro League.

Vincent Euvrard ne sera plus l'entraîneur de Zulte-Waregem la saison prochaine. L'ancien coach du RWDM va rejoindre Dender, en Jupiler Pro League, où Timmy Simons quitte le navire pour entraîner l'un de ses anciens clubs : Westerlo.

Au stade arc-en-ciel, la saison ne pourra pas être aussi catastrophique que celle-ci, pour l'Essevee, qui a été éliminé par Lommel au tour final, alors que l'objectif initial était un retour direct en D1A.

Edward Still en pôle position pour devenir l'entraîneur de Zulte-Waregem ?

Zulte-Waregem aimerait un entraîneur qui a déjà connu l'élite de notre pays et, selon les informations de La Capitale, aurait pisté un tout jeune coach : Edward Still.

Libre depuis son départ de Courtrai au mois de septembre, l'homme de 33 ans, qui va voir ses frères Will et Nicolas rejoindre le RC Lens, serait en pôle position pour s'asseoir sur le banc de Zulte.

Sa tâche sera donc lourde, et unique : monter. Le club dispose des infrastructures et des ressources financières pour retrouver la D1A, il ne suffit plus qu'à le mériter, sur le terrain.