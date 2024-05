Un ancien mentor de Lukaku de retour au top italien : un indice sur la future destination du Diable Rouge ?

On ignore encore ce que l'avenir réserve à Romelu Lukaku. Auteur d'une très bonne saison à l'AS Rome, le Diable Rouge ne devrait cependant pas y rester, trop cher pour le club de la capitale. Il sera officiellement de retour à Chelsea à partir du 30 juin, le temps qu'une solution soit trouvée.

Lukaku aimerait bien sûr rester en Serie A, mais peu de clubs semblent faire office de destinations potentielles. L'un d'eux, cependant, était une option crédible : le Napoli, qui risque fort de perdre Victor Osimhen cet été.

Plusieurs médias, dont la Gazzetta Dello Sport, assuraient ainsi que Naples réfléchirait à un "swap deal" impliquant Romelu Lukaku et Osimhen, qui partirait alors à Chelsea. Une rumeur renforcée par le fait que Antonio Conte, qui a connu Lukaku à l'Inter Milan et en avait tiré le meilleur, devait devenir l'entraîneur des Partenopei.

En attendant, Antonio Conte a de son côté été confirmé à la tête du Napoli. Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato, a donné le fameux "here we go" et annoncé que l'ancien entraîneur de Chelsea, de la Juventus ou encore de la sélection italienne allait signer jusqu'en 2027 à Naples.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!



Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.



Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.



Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4