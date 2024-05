OFFICIEL : grande nouvelle pour Malines et Besnik Hasi

Besnik Hasi a réalisé de bons résultats à la tête du KV Malines. Le coach albanais restera finalement sur le banc du club.

Besnik Hasi a effectué son grand retour en Belgique cette saison. Autrefois passé notamment par Anderlecht, il a été nommé coach de Malines en novembre dernier suite au départ de Steven Defour.

L'Albanais a realisé de bons résultats au sein de l'équipe malinoise, qui a participé aux Europe Play-offs et aurait même pu espérer terminer dans le top 6.

Initialement, Malines avait annoncé au mois d'avril qu'Hasi allait quitter le club en fin de saison. Il était cité notamment sur les tablettes de Genk et de Saint-Trond.

Besnik Hasi reste l'entraîneur du KV Malines

Finalement, comme cela était pressenti ces derniers jours, Hasi restera à Malines. Lui et club ont trouvé un accord pour les deux prochaines saisons.

"Les négociations n’ont pas été faciles", explique le président de Malines, Philippe van Esch. "Nous avons continué à nous parler avec un grand respect mutuel. Et puis, dans le football, les choses vont parfois très vite. Nous avons aligné nos ambitions et nous sommes prêts à faire de la saison prochaine un succès."

"Je n’ai jamais nié que j’aimais vraiment être ici. Nous avons construit une base solide et je suis sûr que nous allons remporter encore plus de succès ensemble au cours des deux prochaines années. Je remercie tout particulièrement notre président pour le travail qu’il a accompli afin de me garder à bord", a réagi Hasi.