OFFICIEL : le RWDM continue avec Yannick Ferrera malgré la relégation !

Malgré la relégation en D1B, le RWDM était très satisfait du travail effectué par Yannick Ferrera depuis son arrivée. Les deux parties ont donc décidé de prolonger leur collaboration.

À son arrivée, Yannick Ferrera avait une mission presque impossible devant lui : sauver le RWDM, que la brève parenthèse Bruno Irlès avait laissé bien mal en point dans la course au maintien. L'ancien entraîneur du Standard et de STVV, arrivé en mars, avait paru proche de réaliser un miracle.

Arrivé au début des Playdowns, Ferrera a en effet bien entamé son bail au RWDM, mais au terme de ses 6 matchs sur le banc, les Molenbeekois ont finalement fait la bascule en Challenger Pro League. Restait à voir si Yannick Ferrera resterait sur le banc à l'échelon inférieur.

C'est désormais officiel : Ferrera a prolongé pour deux saisons sur le banc du RWDM. Il pourrait même être prolongé pour une saison supplémentaire si le club de Molenbeek remonte en D1A.

"Je sais ce qu’il s’est passé et d’où nous partons. Cela me donne une poussée incroyable pour m’appuyer sur nos forces et créer une nouvelle dynamique dès le début de la saison. Je sais que la victoire mentale est la clé pour soulever la coupe", déclare Ferrera sur le site officiel du club.

"Je vais travailler là-dessus dès que nos joueurs reviendront à l’entraînement. Nous avons de grands talents et une histoire de lutte et de résilience. Je me projette maintenant vers l’avenir, car nous avons une grande saison devant nous. Je vise à ramener un bon sentiment à nos joueurs, à notre base de fans passionnés et à la scène du football belge".