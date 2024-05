Rumeur folle : Kompany voudrait recruter un ancien d'Anderlecht au Bayern !

Vincent Kompany au Bayern Munich, c'est désormais officiel. La nouvelle a fait le tour du monde, concentrant énormément de réactions.

L'entraîneur belge se retrouve donc devant le plus grand challenge de sa jeune carrière d'entraîneur, après une saison à Burnley marquée par la relégation en Championship.

A Munich, Kompany va devoir redresser la situation d'une équipe qui sort de l'une des saisons les plus compliquées de son histoire récente.

Le Belge va travailler avec ses dirigeants Max Eberl et Christoph Freund sur le marché des transferts afin de reconstruire une équipe compétitive. Sa première recrue potentielle est pour le moins surprenante : Albert Sambi Lokonga !

Selon les informations du média spécialisé mercato Football Transfers, le Bayern et Kompany voudraient signer l'ancien d'Anderlecht dans le cadre d'un prêt, tandis qu'Arsenal serait plus enclin à le laisser partir dans le cadre d'un transfert définitif.

Prêté cette saison à Luton Town par Arsenal, Lokonga (24 ans) s'est assez bien relancé, jouant 19 matchs (18 en tant que titulaire) malgré une blessure l'ayant longtemps écarté des terrains.

