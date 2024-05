Bruno Venanzi aurait approché un homme d'affaires belges fortuné concernant la reprise du Standard !

On ignore encore ce en quoi consistera l'avenir du Standard de Liège à moyen terme, mais il est possible que cela passe par Bruno Venanzi. Dans l'optique d'une reprise, l'ancien propriétaire du club aurait contacté un investisseur potentiel.

Qui va sortir le Standard de Liège de l'ornière dans lequel il se trouve ? La situation est critique, et il faudra une fortune non seulement pour reprendre le club à 777 Partners, mais surtout pour racheter la dette du Matricule 16. Lucien D'Onofrio fait partie, bien sûr, des repreneurs envisagés, mais il n'investirait pas lui-même et arriverait avec des investisseurs probablement étrangers.

Bruno Venanzi, l'ancien propriétaire du Standard, pourrait quant à lui récupérer une partie de ses billes suite au non-payement de l'une des tranches dues par 777 Partners. Mais Venanzi, tout amoureux du club qu'il soit, n'a pas non plus l'intention de se relancer dans une telle entreprise seul.

Selon la RTBF, Bruno Venanzi aurait ainsi contacté un partenaire potentiel : il s'agirait de Nicolas Lhoist, héritier d'une grosse fortune, l'une des plus vastes de Belgique, et déjà investisseur entre autres dans le monde du sport.

Lhoist, lui-même amoureux du Standard, est ainsi derrière le succès récent de l'Union Rochefortoise, qui monte dans la nouvellement constituée D1 ACFF (ex-Nationale 1). Il est également à la tête du Tero Group avec son frère, et propriétaire de plusieurs lieux événementiels (Knokke Out, River Woods Beach Club).

Nicolas Lhoist, cependant, aurait temporisé : la somme nécessaire pour remettre le Standard à flots serait beaucoup trop élevée, même pour lui (on parle de 80 millions d'euros). Rien n'exclurait cependant la poursuite des discussions si d'autres partenaires pouvaient éventuellement se joindre au projet.