16 ans... et titulaire à Genk la saison prochaine ? "J'ai entendu qu'il aimait les jeunes joueurs"

Du haut de ses 16 ans, Konstantinos Karetsas est déjà monté au jeu à trois reprises, en Champions Play-Offs. Le jeune international espoir belge pourrait, très bientôt, exploser dans le Limbourg.

Konstantinos Karetsas ne regrette pas son retour au Racing Genk. Le jeune international espoir a porté les couleurs d'Anderlecht pendant deux ans et demi, mais il se sentait davantage à sa place, dans le Limbourg.

"Le projet et le contrat qu'ils m'ont proposé étaient formidables. Je ressens beaucoup de confiance et après seulement un an, j'ai déjà eu ma chance en équipe première. Cela ne pourrait pas être mieux, même si on ne sait jamais dire ce qui se serait passé à Anderlecht" a déclaré le joueur de 16 (!) ans dans un entretien réservé au Nieuwsblad.

Le rêve éveillé de Konstantinos Karetsas... futur titulaire du Racing Genk ?

Monté au jeu à trois reprises en Champions Play-Offs (et auteur d'une passe décisive contre l'Antwerp), Karetsas vit un rêve éveillé. La saison prochaine, sans compter sa place de titulaire indiscutable en Challenger Pro League, il espère gratter plus de temps de jeu en équipe première, même s'il sait que ce sera compliqué.

"J'espère, bien sûr, qu'il y aura de la place à mon poste et que je pourrai jouer. Mais si Bilal El Khannouss s'en va, le club va assurément chercher un nouveau numéro 10. Je devrai, de toute manière, me battre pour ma place."

Ce qui pourrait modifier la donne, c'est le changement d'entraîneur qui aura lieu pendant l'été. "Si Thorsten Fink devient notre nouvel entraîneur, j'aurai hâte de travailler avec lui. J'ai entendu dire qu'il était bon avec les jeunes joueurs, et cette saison, Saint-Trond a vraiment proposé du bon football. Je pense que c'est grâce à l'entraîneur, car c'était moins le cas ces dernières années."

